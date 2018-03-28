شاهد بالصور | “برج طوكيو” المصمم على شاكلة أيفل الفرنسي

أشهر المعالم في مدينة طوكيو، عاصمة اليابان، والقبلة الأولى للسياح داخل المدينة، أنه برج طوكيو، المعروف بنفس تصميم برج أيفل الفرنسي.

بني برج طوكيو من الحديد الصلب، ويبلغ وزنه 4 آلاف طن، وبارتفاع 1092 قدم (333 متر)، مما يجعله أطول برج حديدي في العالم، الذي يفوق نسخته الفرنسية (برج أيفل) بـ 9 أمطار طولا.

استمر العمل على هذا البرج حوالي 18 شهر، وكلف 30 مليون دولار فقط، روغم هذه التكلفة الزهيدة إلا أن البرج أصبح معلم رئيسي للعاصمة ورمزها الحالي.

وبحسب موقع صحيفة “يابان تايمز” فإن البرج يضم مصعد يمكنه رفع 2880 شخص في الساعة، ويجذب البرج حوالي 2 مليون سائح سنويا.

وبالصعود فوق سطح البرج، يمكن للسياح رؤية ناطحات السحاب كمباني صغيرة أسفلهم، وحينما تكون السماء واضحة، يمكن الزوار رؤية جبل فوجي خارج المدينة.

أحد مميزات البرج هي الإضاءة الرائعة والمتنوعة الصادرة منه يوميا، وتكلف هذه الإضاءة 21 آلف ين يوميا.