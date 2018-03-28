إقليم كردستان العراق: نرفض استخدام أراضينا لتهديد دول الجوار

أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني اليوم الاربعاء رفض حكومته استخدام اراضي الاقليم لتهديد دول الجوار.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي ان حكومة الإقليم لن ترضى بأن تكون أراضيه منطلقا لأي عمليات ضد دولة أخرى في اشارة الى وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في بعض مناطق الإقليم.

وأضاف أن تركيا توغلت في أراضي الإقليم لسبب “وينبغي معالجة السبب ثم الحديث عن القصف والتوغل”.

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في بيان قبل ايام عن سحب مقاتليه من قضاء (سنجار) شمال العراق الذي كانوا متواجدين فيه منذ عام 2014 .

وقال الحزب إن مقاتليه أنهوا المهام التي كانت مناطة بهم في (سنجار) وانهم سينسحبون من القضاء بشكل كامل موضحا ان قرار الانسحاب “اتخذ استجابة لطلب من الحكومة العراقية والأكراد الايزيديين”.

يذكر ان قوات تركية قد توغلت في وقت سابق الى داخل الاراضي العراقية في اقليم كردستان العراق استعدادا لشن عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني كما قصفت طائرات تركية مواقع عدة داخل أراضي الاقليم تسببت بمقتل عدد من المدنيين الاكراد.

من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بغداد ترفض أي تجاوز على تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية في إشارة إلى هجمات تقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني ينفذها من معاقله في شمال العراق ضد القوات التركية.

وشدد العبادي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي بن علي يلدريم أمس الثلاثاء على أن القوات المسلحة العراقية لديها تعليمات لمنع “المقاتلين الأجانب” من شن هجمات عبر الحدود على تركيا وذلك حسب بيان صادر عن مكتب العبادي