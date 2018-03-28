مصرع شخصين إثر انفجار في ميناء إيطالي

لقى اثنان مصرعهما إثر انفجار وقع في ميناء ليفورنو الصناعي (وسط إيطاليا)، بعد ظهر الأربعاء، حسب مصادر طبية.

وقال التلفزيون الحكومي إن رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف هرعوا إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المنطقة المحيطة بمكان الانفجار.

وأضاف تم التأكد من مصرع عاملين اثنين، وتعرض أحد العمال لجراح بالغة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العامل الأول لقي مصرعه على الفور، فيما كان الثاني على قيد الحياة حين وصل المسعفون، لكنه فارق الحياة بعد ذلك بوقت قصير.

وأوضح أن الانفجار وقع في خزان لمادة الإثيلين بأحد مرافق المرفأ الإيطالي الواقع في مقاطعة توسكانا (وسط).

ولا يعرف بعد إن كان الانفجار نتيجة فعل متعمد، أم جراء حادث عرضي.

ويعد ليفورنو من بين الموانئ الصناعية والسياحية والتجارية الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط؛ حيث تعامل في 2017 بما مجموعه 27 مليون و952 طناً من البضائع، فيما بلغ عدد المسافرين من خلاله مليون وثمانمائة ألف شخص، حسب معطيات رسمية. ‎