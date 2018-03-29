فرّ من الشرطة بأسلوب شجاع ومتهور!

بواسطة / بتاريخ 2018-03-29 في 8:25 ص /
sabq2-600x55313

نشرت شرطة ولاية إنديانا الأمريكية فيديو التقطته كاميرات المراقبة يوثق لحظة فرار رجل من سيارة الشرطة أمام عيون ضابطين، وقارنته الشرطة بإنديانا جونز، شخصية أفلام المغامرات الشهيرة.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: