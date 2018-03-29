فرّ من الشرطة بأسلوب شجاع ومتهور!
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2018-03-29 في 8:25 ص /
نشرت شرطة ولاية إنديانا الأمريكية فيديو التقطته كاميرات المراقبة يوثق لحظة فرار رجل من سيارة الشرطة أمام عيون ضابطين، وقارنته الشرطة بإنديانا جونز، شخصية أفلام المغامرات الشهيرة.
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