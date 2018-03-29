فرّ من الشرطة بأسلوب شجاع ومتهور!

نشرت شرطة ولاية إنديانا الأمريكية فيديو التقطته كاميرات المراقبة يوثق لحظة فرار رجل من سيارة الشرطة أمام عيون ضابطين، وقارنته الشرطة بإنديانا جونز، شخصية أفلام المغامرات الشهيرة.

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