اليوم.. مهرجان المرموم الثقافي

اكتشف ثقافة الإمارات كما لم ترها من قبل خلال مهرجان المرموم الثقافي، الذي يُقام في نادي دبي لسباقات الهجن خلال شهري مارس وابريل.

حظي المهرجان بإقبال واسع يصل إلى آلاف الزوار في الأعوام القليلة الماضية، ويهدف إلى تثقيف الزوار حول أسلوب الحياة الإماراتي من خلال الترفيه، والموسيقى، والطبخ، وغيرها الكثير من الفعاليات.

سيضم المهرجان عرضاً من فرقة موسيقية تراثية إماراتية، فضلاً عن فعاليات الأشغال اليدوية.

وسيتمكّن الزوار من مشاهدة سباقات الهجن بين ١ و١٢ ابريل، من٦:٣٠ صباحاً حتّى ٩:٣٠ صباحاً، ثم من ٢ مساءً حتّى ٥ مساءً.