ساعة Samsung Gear S2 تحصل على تحديث جديد

أطلقت شركة سامسونج تحديث جديد لنظام Tizen في ساعتها الذكية Gear S2 والذي يوفر ميزات جديدة للياقة البدنية وخيارات تحكم لنظارات الواقع الافتراضي Gear VR بالإضافة إلى عروض باوربوينت والتنبؤات اليومية لحالة الجو. وقالت الشركة ان هذا التحديث سيجعل الساعة أكثر ملائمة للاستخدام حيث انه يتميز بواجهة مستخدم كثيرة النقاء والتي يمكنها عرض المحتوي بسهولة أكثر.

يضيف هذا التحديث أيضاً إلى Gear S2 ميزة اختصارات جديدة للتطبيقات، والتي تضع تلقائياً تطبيقاتك المفضلة في مكان واحد، كما يمكنك أيضاً التمرير لأسفل الشاشة للوصول إلى لوحة سريعة تعرض لك الإعدادات مثل درجة السطوع ووحدة التخزين ووضع الطيران.

يتضمن تطبيق الصحة واللياقة البدنية ميزات جديدة ومتعددة، مثل ميزة التحكم في التمارين المتعددة التي تساعدك على ضبط روتينك المفضل وتعيين تنبيهات الركود، فمثل ما رأينا في ساعات أبل الذكية التي تنبهك دائماً بالقيام والتمدد عند الجلوس لفترة معينة. وعند اتصال ساعة Gear S2 بتطبيق Samsung Health App يمكن استخدام ميزة إدارة الوزن التي تتتبع التمارين اليومية والسعرات الحرارية المستهلكة بالإضافة إلى عرض معدل ضربات القلب.

يتوفر التحديث الجديد لساعة Gear S2 حالياً ويمكنك الحصول عليه من تطبيق Samsung Gear.