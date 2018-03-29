بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة تنطلق السبت

تنطلق السبت منافسات الجولة الختامية والسادسة من بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة الشواحيف في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة بتنظيم النادي وبالتعاون مع بلدية المرفأ وجهاز حماية المنشآت والدفاع المدني وقسم الإسعاف والطوارئ وتدوير ونادي ليوا الرياضي.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

ويولي النادي البحري أهمية كبيرة للمنافسة التي تقام في منطقة الظفرة وإحياء شاطئ المرفأ بهذه المنافسة القوية والتي تجمع أبطال وكبار هذه الفئة.

وعبر ناصر الظاهري مدير قسم السباقات في النادي عن الارتياح الكبير بعودة البطولة مجدداً إلى منطقة المرفأ بعد النجاح الكبير الذي شهدته تجربة العام الماضي، وقال: نحن سعداء للغاية بأن ننظم المنافسة مرة أخرى في المرفأ وفي نفس مكان إقامة سباق العام الماضي الذي كان مميزاً.

وشدد الظاهري على أهمية نجاح السباق وسط مشاركة مميزة ومنافسة قوية من أبطال الزوارق، ورغم أن قارب «ناس» قد حسم وبشكل كبير اللقب لمصلحته قبل انطلاق جولة الختام إلا أن الظاهري أكد أنه من الممكن تغيير المشهد في الترتيب العام للبطولة مع نهاية جولة الختام، وقال: يوجد قاربان ينافسان وبشدة على اللقب هما فريق «ناس» والذي يمتلك 1438 نقطة في الصدارة، وقارب «سي شاتل» والذي يمتلك 1163 نقطة، المنافسة ستكون قوية ولكن «ناس» الأقرب للفوز.

من جهته توجه حمدان المزروعي مدير نادي ليوا الرياضي بالشكر إلى نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية لحرصه على أن تقام أهم الأحداث البحرية في منطقة الظفرة وأن يكون لمدينة المرفأ جزء من الحضور عبر أجندة شواطئ النادي، وقال: نجاح التجربة الأولى في الموسم الماضي يدفعنا دوماً إلى تكرار التجربة وأن نكون حريصين على التعاون مع النادي البحري في منافسات وتحديات مختلفة.

وتمنى المزروعي أن يقام السباق في أجواء مثالية وجيدة تعكس البيئة البحرية السليمة والمنطقة المميزة لشاطئ المرفأ أمام المتابعين والقادمين والمشاركين في الحدث.