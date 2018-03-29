مهلة تسجيل الطلبة في مدارس أبوظبي الحكومية تنتهي اليوم

دعت دائرة التعليم والمعرفة ذوي الطلبة إلى الإسراع بتسجيل أبنائهم، ممن تنطبق عليهم شروط القبول في رياض الأطفال والمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، قبل انتهاء فترة التسجيل اليوم.

وحسب شروط التسجيل، تبلغ رسوم الوجبة الخاصة برياض الأطفال الحكومية 1000 درهم، فيما يتم تسجيل الطلبة المستجدين، وفق توزيع المناطق السكنية، سواء رياض الأطفال أو المدارس الحكومية.

كانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية يوم 18 من فبراير الماضي، وينحصر التسجيل في رياض الأطفال والصف الأول للطلبة المواطنين، وأبناء المواطنات، فيما يتاح التسجيل للصف الأول لأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي، وحملة جوازات الإمارات سارية المفعول.

وحددت الوزارة سن قبول الطلبة في المستوى الأول من رياض الأطفال بأربع سنوات بحلول 31 من ديسمبر المقبل، أما المستوى الثاني روضة فيشمل من أكمل الخامسة من عمره، والصف الأول لمن أكمل السادسة.

واشترطت الوزارة التسجيل ببطاقة الهوية، في كل أنواع التعليم: رياض الأطفال والمدارس الحكومية، من خلال قارئ الهوية، كما يكون التسجيل متاحاً للطلبة ضمن العمر القانوني، ومن تنطبق عليهم الشروط.