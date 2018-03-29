ماركوس ألونسو يرفض العودة إلى ريال مدريد

رفض النجم الإسباني ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي فتح باب العودة إلى نادي ريال مدريد مشيراً أنه ليس نادماً على ترك الفريق الذي بدأ في أكاديمته الخاصة ولعب في البداية من عام 2009، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

وقال ماركو ألونسو في تصريحات خرجت لصحيفة ال”ميرور” البريطانية:”بدأت مسيرتي في ريال مدريد، في موسم 2009-2010، ولكن قبل نهاية سوق الإنتقالات بالصيف جائتني الفرصة للخروج إلى الدوري الإنجليزي”.

وأضاف:” انتقلت إلى بولتون، ومنذ وقتها وأنا أعشق منافسات الدوري الإنجليزي، وقضيت فترة مميزة في سندرلاند، وحتى الآن في تشيلسي أنا في سعيد لتواجدي هنا، ولن أعود إلى الليجا مرة آخرى”.

وأكمل في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية:” لم أفكر أبداً في العودة، تركيزي منصب على أن أمنح كل ما بداخلي لفريقي هنا، لم أكن أعرف ماذا كان سيحدث لو لم أرحل إلى الدوري الإنجليزي، ولكن يجب أن أعيش الحاضر”.

جدير بالذكر أن هناك أخبار انتشرت مؤخراً لرغبة ريال مدريد للتعاقد مع ماركوس ألونسو الظهير الأيسر لنادي تشيلسي ليكون بديلاً لمارسيلو الذي تقدم في السن وعقده سينتهي بعد موسمين فقط.