أقدم ساعة في العالم.. ساعة براغ الفلكية

في كل ساعة يأتي المئات من السياح من جميع أنحاء العالم، مصحوبين بكاميراتهم وهواتفهم أمام صالة المدينة القديمة في وسط مدينة براغ بالتشيك من أجل الاستمتاع بمراقبة حركة ساعة براغ الفلكية، التي تخطى عمرها الآن أكثر من 600 عام.

وبحسب موقع “ماي مودرن ميت” فإن ساعة براغ الفلكية كانت أحد عجائب الدنيا خلال العصور الوسطى، وتعتبر أهم كنوز مدينة برغ ولا تزال تذهل زوارها بحركات عقاربها المتنوعة وكذلك تحرك التماثيل المحيطة بها والأضواء التي تخلقها وكأنها ساعة من عالم آخر.

يتابع الموقع بالقول أن ساعة براغ الفلكية ليست واحدة من أجمل القطع التي تحدد الوقت، ولكنها الأشهر والأكثر أبداعا من نوعها.

بنيت في القرن الثالث عشر الميلادي، حينما بدأت الساعات الفلكية تزدهر حول أوروبا.

يوضح الموقع أن هذه الساعة تستخدم وظائف معقدة من أجل إظهار معلومات فلكية مثل المراحل القمرية وضع الشمس بالنسبة للقمر وكذلك وضع أبراج السماء في أي لحظة.

وعلى الرغم من أن بناء هذه الساعة يعود للقرن الثالث عشر، إلا أن الساعة شهدت تطويرات خلال القرون التالية، إذ تم إضافة تماثيل بالطراز القوطي لنصب الساعة في بداية القرن السابع عشر، وهي أربعة تماثيل لصفات مكروهة تضم، تمثال لرجل معجب بنفسه ينظر في المرأة، وبخيل يحمل كيس من الذهب ليمثل الجشع، بينما الثالث يحمل أداة ليعكس الشهوة أو الجشع الدنيوي، والرابع هو عبارة عن هيكل عظمي يمثل الموت ويدق الجرس في كل ساعة بينما تهز التماثيل الأخرى رؤوسها.

وعلى مر التاريخ، شهدت الساعة بعض التعديلات والإصلاح، قبل أن تدمر بشكل واسع في 8 مايو 1945 على يد النازيين، خلال ثورة المواطنين في براغ، قبل أن تجرى إصلاحات جديدة لتعود الساعة للعمل بداية من عام 1948.

ومنذ شهر يوليو 2017 وحتى يناير 2018، شهدت الساعة عمليات إصلاح جديدة قبل أن تعود للعمل والعرض أمام الجمهور مجددا.