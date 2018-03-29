آسيوية تقطع شرايين يدها وتخنق طفليها بوسادة قاصدةً قتلهما

كشفت نيابة دبي عن شروع آسيوية على قتل ابنيها البالغين من العمر سنتين وأربع سنوات وذلك بأن قامت بكتم أنفاسهما بوضع الوسادة على وجهيمها وضغطت عليهما قاصدةً من ذلك إزهاق روحمها.

كما كشفت النيابة عن محاولة المتهمة قتل نفسها بتمرير سكين على يدها قاصدة إنهاء حياتها بقطع شرايين يدها.

وقال زوج المتهمة خلال تحقيقات النيابة أثناء ذهابه لبيته بعد انتهاء عمله أنه شاهد زوجته ملقاة على الأرض ويدها تنزف وأبنائه مطروحين على السرير بلا حركة، وقال والد الطفلين لدى نقلهما الى المستشفى لمحاولة انقاذهما أن الطفل سعيد ويبلغ من العمر سنتين أصيب بضرر دماغي غير قابل للعلاج وأن التشخيص السريري لحالته هي وفاته دماغياً ولا أمل في تحسنها فيما يمثل الطفل راشد للشفاء وأن حالته الصحية جيدة.

من جهتها اعترفت المتهمة انها اعتدت على طفليها قاصدةً قتلهما وتبين من خلال التقرير الطبي الخاص بفحص المتهمة أنها لا تعاني من أي مرض نفسي وأنها مسؤولة عن تصرفاتها.