تطبيق برنامج الرقابة والتتبع الذكي لعبوات مياه الشرب سعة 5 جالون في دبي

بلدية دبي تواصل الابتكار والتميز في مجال الحلول الرقابية الذكية، وتطلق نظام الرقابة والتتبع الذكي لعبوات مياه الشرب سعة 5 جالون.

صرح سعادة داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي أن ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2018، سيكون لزاماً على جميع شركات ومصانع عبوات مياه الشرب سعة 5 جالون والتي يتم إنتاجها أو بيعها في دبي تطبيق منظومة الرقابة الذكية لتتبع ورقابة عبوات مياه الشرب سعة 5 جالون. تشمل هذه المنظومة ميزات متعددة مثل طباعة رمز متفرد بالليزر على كل عبوة يكون بمثابة “بصمة فريدة” غير قابلة للحذف أو التغيير.

كما سيتم وضع ملصق ذكي على غطاء كل عبوة في كل مرة يتم تعبئتها في خط الانتاج. هذا الملصق مزود بتقنيات رقمية وميزات آمنة مشابهة لتلك المستخدمة لحماية الأوراق المصرفية من التزوير.

ومن جانبه قال خالد شريف العوضي مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة سيتيح هذا النظام جمع البيانات الأساسية الخاصة بالمنتج أثناء عملية انتاجه، حيث ستنقل هذه البيانات لحظياً إلى مركز إدارة بيانات رئيسي ببلدية دبي. تشمل هذه البيانات على سبيل المثال لا الحصر، تاريخ تصنيع العبوات البلاستيكية وعدد المرات التي تمت فيها إعادة ملء العبوة بالإضافة إلى معايير محددة لجودة المياه.

وأضاف العوضي وبفضل الميزات الذكية التي يتمتع بها النظام ومركزية البيانات المتعلقة بالمراحل المختلفة من إنتاج وتعبئة عبوات مياه الشرب، سيتم تعزيز تجربة الرقابة للسلطات الرقابية والمستهلكين من خلال تزويد المفتشين بأجهزة تفتيش متخصصة لاستخدامها في رقابة المنتج على طول سلسلة الانتاج والتوزيع مما يعطي المفتش وخلال ثوان إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات التفصيلية ذات الصلة بالعبوة، وذلك بفضل التكنولوجيا الذكية عبر الإنترنت. وستعمل هذه التكنولوجيا على تسهيل وتسريع عمليات الرقابة والتفتيش الحالية.

يمكن للمستهلك تحميل التطبيق أدناه على الهواتف الذكية بنظام تشغيل أبل وأندرويد

Water SmarTrace

باستخدام هذا التطبيق، سيتسنى للمستهلك مسح الملصق الذكي على عبوة الماء والحصول على الثقة المطلوبة من أن المنتج والعبوة مطابق للمعايير المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض بعض البيانات المتعلقة بالعبوة مثل اسم المصنع، العلامة التجارية للمنتج، تاريخ ووقت الإنتاج.

كما يمكن للمستهلك تقديم البلاغات عن أي منتج، حيث يوفر التطبيق ميزة تحديد سبب المشكلة من قائمة اختيار، إضافة لإمكانية التقاط صورة للعبوة موضوع البلاغ وتحديد موقع البلاغ تلقائيًا. يعمل هذا على تعزيز دور المستهلك من القيام كشريك فعال في عملية الرقابة.

الجدير بالذكر أن تنفيذ المشروع قد تم بمشاركة أحد أكبر الشركات الرائدة في العالم في مجال تقديم الحلول الذكية الخاصة بالتتبع والتوثق، والتي تضمن مطابقة السلع والخدمات للمعايير المعتمدة.