بلدية الشارقة تبدأ بتطبيق قرار إخضاع بعض المواقف للرسوم طوال أيام الأسبوع

أكدت إدارة المواقف في بلدية مدينة الشارقة أنه سيبدأ تطبيق قرار إخضاع بعض المواقف للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسمية، يوم غد الجمعة 30/3/2018، في خطوة قامت بها البلدية لتنظيم عملية استخدام المواقف، وتوفير أكبر عدد منها في المناطق الحيوية في الإمارة، واستجابة لرغبة قطاع كبير من المتعاملين، ومن هنا حرصت البلدية على تلبية هذه الرغبات لتحقيق رضاهم.

وأوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لخدمة المتعاملين، أن تطبيق هذا القرار جاء تلبية لرغبة المتعاملين، بعد أن أبدوا ملاحظات كثيرة حول عدم توافر المواقف في الكثير من المناطق الحيوية خلال العطلات، لأن قاطني البنايات القريبة منها، يركنون مركباتهم بها لوقت طويل، كونها غير مدفوعة في ذلك الوقت، لذا يجدون صعوبة بالغة في إيجاد موقف وقد يضطرون للعودة أو تغيير وجهتهم بسبب ذلك، لذا تم تم تعديل بعض المواقف في المناطق الحيوية كالمجاز وسوق الطيور، وغيرها لإتاحة الفرصة لمرتادي هذه المناطق، بإيجاد الموقف في أي وقت من الأوقات.

من جانبه أشار علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة إلى أن الإدارة، باشرت منذ فترة بتغيير بعض اللوحات الخاصة بهذه المواقف، وإشعار أفراد الجمهور بأنها ستكون خاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات، وأن القرار سيتم تطبيقه في ال30 من الشهر الجاري، حتى يكون الجمهور على علم به، حيث ركزت البلدية في هذا القرار على الأماكن السياحية والأسواق التي تشهد حركة نشطة خلال العطلات، ويشمل القرار شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3.

وقال: تولي البلدية أهمية كبيرة بتقديم خدماتها على الوجه الأمثل وقد يرى البعض أن هذا القرار لا يناسبهم، ولكن البلدية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، ومراعاة ضرورة توفير المواقف في مختلف الأوقات للتسهيل والتيسير على أفراد الجمهور، ولتبقى العملية منظمة بشكل كبير”.