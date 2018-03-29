خطبة الجمعة غداً بعنوان «التحيات لله»

الخطبة الأولى

الحمد لله عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، الحمد لله المستحق لجميع المحامد والتحيات، له الطيبات والصلوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، النبي الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى عبادك الصالحين، وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته؛ قال تعالى على لسان عباده الصالحين:( واجعلنا للمتقين إماما* أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما)

أيها المؤمنون: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد -وكفي بين كفيه- كما يعلمني السورة من القرآن:« التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». ولفضل التشهد وعظيم مكانته، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن. قال تعالى:( يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة).

فما هي معاني التشهد في الصلاة؟

أيها المسلمون: إن المصلي يبدأ التشهد، وهو جالس بين يدي الله تعالى في صلاته، خاشع إليه بقوله:« التحيات لله». أي أن كل أنواع التحايا العظيمة اللائقة بجلال الله وعظيم سلطانه ثابتة له تعالى؛ وإنما جمعت التحيات لتجمع معاني التحية كلها؛ فله سبحانه العظمة والبقاء، والملكوت والكبرياء وكل أنواع التعظيم والإجلال، قال الله تعالى:( وسع كرسيه السموات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم) وقدمت التحية في ألفاظ التشهد لأنها أول ما يبدأ به ويستفتح.

وبعد التحية يثني المتشهد على الله تعالى بأن كل «الصلوات» له سبحانه، ومعنى الصلوات: العبادات كلها فتشمل الفرائض والنوافل، وسائر الطاعات والدعوات والقربات التي يؤديها المرء مخلصا بها لخالقه، مستحضرا قول ربه:( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين).

والله عز وجل له كل «الطيبات» أي ما طاب من الأقوال والأفعال فإنه عز وجل طيب لا يرفع له من القول إلا أطيبه؛ قال تعالى:( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) كما أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما طاب منها؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا».

أيها المصلون: وفي التشهد يسلم المصلي على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائلا:« السلام عليك أيها النبي». يخاطبه بالسلام، وهو يستحضر هديه صلى الله عليه وسلم وحكمته، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة والسلام؛ علمنا أن نسلم عليه، وندعو له بالرحمة والبركة فنقول :«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». فرحمة الله: أي إحسانه، وبركاته: أي خيراته الكثيرة، وزيادته من كل خير. كما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا وعلى الناس في التشهد فنقول:« السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». فإن المصلي إذا قال ذلك الدعاء « أصاب كل عبد في السماء، أو بين السماء والأرض». أي: أصابه بالخير.

وفي رواية :« فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض». أي: من الملائكة والإنس والجن، فمن أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يدعو به المصلون في كل صلاة، فليكن صالحا، محافظا على صلاته.

وإن التشهد يعلمنا كيف يدعو الإنسان ربه عز وجل؛ فيبدأ بالثناء على الله تعالى، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه وللمؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم :« إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء». كما دعا نبي الله نوح عليه السلام حين قال:( رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات).

ويعلمنا دعاء التشهد في كل صلاة أن يبذل المصلي السلام لنفسه، ثم لغيره؛ لأن ديننا الحنيف جاء لنشر السلم والرحمة والمحبة والخير بين جميع الأنام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم».

فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعل حياتنا طيبة وعيشنا سلاما، ووفقنا جميعا لطاعتك، وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم(.

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم

وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم

فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل.

أيها المصلون: لقد بدئت ألفاظ التشهد بخير بدء، وهو تحية الله تعالى، وختمت بخير ختام، وهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففضلهما عظيم، وثوابهما كبير؛ فهما سبب دخول الجنة، والبعد عن النار؛ قال صلى الله عليه وسلم :« من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار». ويستحب للمسلم أن يرفع أصبعه في التشهد، قال نافع: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« لهي أشد على الشيطان من الحديد». يعني السبابة. وينهي المصلي تشهده الأخير بالصلاة الإبراهيمية؛ لينال مزيد الفضل، وتمام الثواب، وقبل التسليم يستحب له أن يدعو الله تعالى، ومن أعظم الدعاء أن يستعيذ بالله تعالى من أربع كان النبى صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها بعد التشهد فيقول:« اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». ويدعو الله سبحانه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم :«ثم يتخير من المسألة ما شاء». ويختم صلاته بالسلام.

هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، قال تعالى:( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). «فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين.

اللهم ارحم شهداء الوطن الأوفياء، وارفع درجاتهم في عليين مع الأنبياء، واجز أمهاتهم وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعا جزاء الصابرين يا سميع الدعاء.

اللهم انصر قوات التحالف العربي، الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه، اللهم كن معهم وأيدهم، اللهم وفق أهل اليمن إلى كل خير، واجمعهم على كلمة الحق والشرعية، وارزقهم الرخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم انشر الاستقرار والسلام في بلدان المسلمين والعالم أجمعين.

اللهم إنا نسألك الهدى، والتقى، والعفاف والغنى.

اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية.

اللهم وفق رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد لكل خير، واحفظه بحفظك وعنايتك، ووفق اللهم نائبه وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات.

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم الشيخ زايد، والشيخ مكتوم، وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك، وأفض عليهم من خيرك ورضوانك. وأدخل اللهم في عفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا.

اللهم احفظ لدولة الإمارات استقرارها ورخاءها، وبارك في خيراتها، وأدم عليها الأمن والأمان يا رب العالمين.

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شاملا، اللهم اسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض.

اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.

وأقم الصلاة.