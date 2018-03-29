“طرق دبي” تفتتح تحويلة مرورية على تقاطع شارعي لطيفة بنت حمدان والأصايل غداً

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي غداً الجمعة الموافق 30 مارس تحويلة مرورية رئيسية على تقاطع شارع لطيفة بنت حمدان وشارع الاصايل، وذلك لتنفيذ أعمال الجسور والطرق ضمن العقد الأول من مشروع تطوير وتحسين الحركة المرورية على شارع لطيفة بنت حمدان، الذي من المتوقع الانتهاء من إنجازه خلال الربع الاول من العام المقبل.

وقالت الهيئة:إن هذه التحويلة تُعتبر من التحويلات المرورية المهمة لاستكمال المشروع، كونه سيتم من خلالها الانتهاء من تنفيذ جسرين بمستويين مختلفين على التقاطع ذاته، الجسر الأول على شارع لطيفة بنت حمدان، والجسر الثاني على شارع الأصايل، حيث سيتم تحويل الحركة المرورية من التقاطع الحالي إلى دوار محكوم بإشارات ضوئية حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق مع الحفاظ على عدد المسارات القائمة لضمان انسيابية الحركة، وتقليل التأثير على السعة المرورية المتاحة حاليا والتخفيف من أي ازدحامات محتملة، لذلك نناشد السائقين الالتزام بالسرعات واتباع اللوحات الإرشادية في المنطقة.

وأضافت: إن المشروع يشتمل على تطوير تقاطع شارع الخيل، بإضافة وصلة مُجسّرة لخدمة الحركة المرورية المتجهة شمالاً إلى شارع الخيل ومعبر الخليج التجاري، وتحويل تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية إلى تقاطع مجسّر يتكوّن من جسرين بمستويين، الأول بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، يخدم الحركة المرورية على شارع لطيفة بنت حمدان شرقاً باتجاه شارع الخيل الأول وشارع الشيخ زايد وغرباً باتجاه شارع الخيل، فيما سيتم إنشاء جسر بمستوى ثانٍ بسعة مسارين في كل اتجاه، يخدم الحركة المرورية على شارع الأصايل شمالاً وجنوباً، مشيرة إلى أن تطوير التقاطع السطحي للمشروع، سيرفع كفاءته ليُسهم في خفض زمن الانتظار على التقاطع القائم من ثلاث دقائق إلى أقل من دقيقة واحدة، الأمر الذي سيخفف حتماً من الازدحام القائم على التقاطع مع شارع الخيل.