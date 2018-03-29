شرطة أبوظبي تعتمد لغة الإشارة في خدماتها الإخبارية

بدأت القيادة العامة لشرطة ابوظبي ممثلة في إدارة الإعلام الأمني بإدخال لغة الإشارة إلى موجز الأخبار الشرطية الذي تبثه أسبوعيا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإتاحة الخدمة الإخبارية إلى فئة أصحاب الهمم من المجتمع.

وأوضح العقيد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني، أن شرطة أبوظبي تسعى إلى التواصل مع جميع قطاعات المجتمع بمختلف لغاتها وثقافاتها عبر القنوات والوسائل الملائمة التي تضمن الوصول بأخبارها ومعلوماتها بشكل يومي إلى جميع فئات جمهورها بمن فيهم أصحاب الهمم تقديرا لدورهم المؤثر في المجتمع وتماشيا مع الرؤية الحكومية الساعية إلى تقديم كل ما من شأنه إسعاد أفراد المجتمع وضمان مشاركتهم بشكل إيجابي في مسيرة العمل الوطني.

وأضاف العقيد المهيري أن إدخال لغة الإشارة إلى موجزة النشرة الأسبوعية التي تتابعها شرائح واسعة من الجمهور يأتي ضمن مساعي شرطة أبوظبي لتوسيع وصول رسائلها إلى أكبر نطاق ممكن من المجتمع، وتنويع قنواتها الإعلامية بمختلف الثقافات واللغات المختلفة، وأصحاب الهمم يمثلون جزءا هاما ومؤثرا من نسيج المجتمع وهم يشكلون أولوية قصوى لشرطة أبوظبي وقطاع مهم من المستفيدين بخدماتها.

ويقدم موجز أخبار الشرطة بالصوت والصورة ملخصا سريعا لأبرز وأهم المستجدات والأحداث والمنجزات التي تشهدها شرطة أبوظبي على مدار الأسبوع ويتم التركيز خلاله على الأخبار والمبادرات والخدمات الجديدة التي تهم المجتمع ويستفيد منها أعداد كبيرة من الجمهور لذلك كان من الضروري إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم لمتابعة أخبار الشرطة والاطلاع المستمر على مستجداتها وخدماتها على قدم المساواة مع جميع أفراد المجتمع.

وأكد مدير الإعلام الأمني إن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف شرطة أبوظبي وقيمها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدماتها بعدالة إلى جميع الفئات بلا استثناء تنفيذا للتوجهات الحكومية الداعمة لاندماج أصحاب الهمم في المجتمع، وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، والمشاركة بإيجابية في كافة مسارات العمل والإبداع والتطوير، سيرا على النهج الإنساني والحضاري الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة في دعم أصحاب الهمم؛ ايماناً بقدراتهم وإمكاناتهم في البناء والنهضة.

يُذكر أن موجز الأخبار الشرطية، يسلط الضوء على آخر وأهم الأحداث الشرطية ويتم بثه يوم الخميس من كل اسبوع عبر منصات شرطة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي.