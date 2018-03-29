«دبي للخدمات المالية» تكشف رسالة مزيفة تنتحل الرئيس التنفيذي السلطة

تنبه سلطة دبي للخدمات المالية مجتمع الخدمات المالية وأفراد الجمهور بشأن الاحتيال الذي تم فيه انتحال رئيس السلطة.

وبينت السلطة أنه وكجزء من عملية الاحتيال، يتصل المحتالون بسلطة دبي للخدمات المالية عبر بريد الكتروني مزيف ويدعوا أنه من الرئيس التنفيذي للسلطة وينتهي عنوان البريد الإلكتروني المزيف للمرسل بـ “@ mail.com”.

وأوضحت السلطة ان المحتالين يستخدمون شعار سلطة دبي للخدمات المالية كرسالة مرفقة بالبريد الإلكتروني، وتشير إلى ورقة استشارية وتحتوي على رابط إلى الموقع الإلكتروني حيث توجد أوراق التشاور الحقيقية مع سلطة دبي للخدمات المالية.

وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية بأن البريد الإلكتروني والرسالة مزيفة، لم يتم إرسالها من قبلها، كما استخدم المحتالون اسمها واسم رئيسها التنفيذي، وتنوه السلطة أنها لا تقوم بإرسال رسائل بريد إلكتروني باستخدام عناوين عامة أو مستندة إلى الويب ولا تستخدم عناوين بريد تنتهي بـ “@ mail.com”.