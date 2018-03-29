محاولة دهس عسكريين في فرنسا

أفادت مصادر شرطية بمنطقة إيزير شرق منطقة فرنسا الوسطى الخميس، أن رجلا حاول دهس عسكريين بسيارته قرب ثكنة فارس إلبيبر ريسيه دون أن يتسبب في وقوع إصابات. وبدأت عملية بحث للعثور على المشتبه به.

وقال مصدر قريب من الشرطة الفرنسية الخميس إن رجلا حاول دهس عسكريين بسيارته قرب ثكنة فارس إلبيبر ريسيه شرق منطقة فرنسا الوسطى دون أن يتسبب في وقوع إصابات.

وقال المصدر حوالي الساعة 8:45 بالتوقيت المحلي وبالقرب من الثكنة العسكرية حاول رجل “صدم عسكريين من فوج المدفعية 93 في فاري قبل أن يتوجه بالإهانات إلى آخرين ويلوذ بالفرار”.

وبدأت عملية بحث للعثور على المشتبه به، فيما أفادت وسائل إعلام محلية باحتمال قيادته لسيارة مسروقة الأربعاء.

وأكد الكولونيل بنوا برولون الناطق باسم سلاح البر الفرنسي أن رجلا “حاول الاعتداء” على عسكريين عند خروجهم لممارسة رياضة الركض.

وأضاف أنه “هدد شفويا ستة أو سبعة عسكريين آخرين ووجه إهانات إلى مجموعة ثانية من العسكريين عند خروجهم من الثكنة. وعند عودتهم حاول دهسهم، وتمكن العسكريون من بلوغ الرصيف بدون أن يتعرضوا للدهس” مؤكدا أيضا “عدم وقوع إصابات”.

الدرك يغلق المنطقة ويعزز التواجد الأمني

وقال “لقد أغلق رجال الدرك المنطقة وأطلقوا حملة مطاردة ومن الجانب العسكري قمنا بتعزيز المحيط الأمني”.

ويأتي هذا الهجوم تزامنا مع مراسم تشييع وتكريم أربعة أشخاص قتلوا الجمعة في اعتداء نفذه الجهادي رضوان لقديم في جنوب فرنسا.