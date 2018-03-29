سماعات رأس مبتكرة توفر تجربة سينمائية غامرة في صالات طيران الإمارات

تتيح طيران الإمارات لرواد صالاتها الخاصة في مطار دبي الدولي تجربة سينمائية غامرة، حيث توفر لهم سماعات رأس مسرحية Skylights. وسوف يجري اختبار السماعات المبتكرة في صالة رجال الأعمال في الكونكورس B خلال شهر أبريل (نيسان)، وفي صالة الدرجة الأولى في الكونكورس B أيضاً خلال شهر مايو (أيار) 2018.

وتوفر طيران الإمارات هذه السماعات الجديدة في إطار التزامها بمواصلة تحسين تجربة العملاء على الأرض وفي الأجواء. وتزن كل سماعة رأس مسرحية 120 غراماً فقط، وتوفر تجربة مشاهدة عالية الوضوح على شاشة واسعة لمشاهدة محتويات بالأبعاد الثلاثة 3D ومواد فيديو عادية 2D.

ويتيح نظام الصوت والصورة في السماعات للعملاء معايشة كل ما يشاهدونه بعمق، حيث يتوفر تشكيلة من المحتوى، بما في ذلك أفلام ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد وتشكيلة من الأغاني والأفلام الوثائقية وفيديوهات محيطية 360 درجة. وتشمل الأفلام المتوفرة باتمان وسوبر وومن، وحلقات من سلسلة كوكب الأرض وغيرها. وهذه الخدمة مجانية، وتخطط طيران الإمارات لتوفير هذه التجربة في جميع صالاتها في دبي إذا لقيت صدى إيجابياً.

وتدير طيران الإمارت في مطار دبي 7 صالات خاصة بركابها في الكونكورسات الثلاثة التابعة للمبنى 3 المخصص لرحلاتها. ويوجد في كل كونكورس صالة لركاب الدرجة الأولى وصالة لرجال الأعمال. والدخول إلى هذه الصالات مجاني لركاب الدرجيتن، بالإضافة إلى أعضاء الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية في سكاي واردز طيران الإمارات. ويمكن لأعضاء الفئة الزرقاء دخول الصالات مقابل رسوم.

وتم تصميم جميع صالات طيران الإمارات بعناية فائقة بالتفاصيل، مع ميزات معمارية أنيقة ومساحات داخلية أنيقة، وعوارض خشبية، وأثاث إيطالي.

وتستثمر طيران الإمارات باستمرار في ترقية وتجديد تجربة صالاتها. وبالإضافة إلى تجربة المسرح الغامرة، تقدم صالة درجة رجال الأعمال في كونكورس B مجموعة كاملة من المأكولات الراقية من إعداد طهاة الإمارات وخدمة مرطبات كاملة مجاناً ومرافق دش وسبا، وخدمة تلميع الأحذية ومحطات شحن الهواتف المحمولة ومناطق لعب مخصصة للأطفال مع ألعاب ذات جودة عالية. وتضم الصالة التي تم تجديدها مؤخراً ثلاثة مجالات متميزة، منها تجربة باريستا بالشراكة مع كوستا كوفي، ومركز صحي مزود بمياه Voss ويتميز بخيارات صحية للطعام والمشروبات.

وتمتلك طيران الإمارات أكبر شبكة من صالات المطارات حول العالم. وهناك بالإضافة إلى الصالات السبع في دبي، 34 صالة أخرى خاصة بركاب الناقلة في مطارات رئيسة في جميع أنحاء العالم.