الطقس اليوم صحو ومغبر أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 30/ 03 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 31 / 03 / 2018

صحو بوجه عام ومغبر أحياناً، مع إرتفاع اَخر ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 12 – 22 / 30 كم/ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو الى غائم جزئي ومغبر أحياناً مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتكون قوية أحياناً على البحر خلال نهار الأحد، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الداخلية مع إحتمال تشكل الضباب / الضباب الخفيف، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي و متوسط الموج في بحر عمان.