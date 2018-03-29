الشرطة الايطالية تفكك شبكة “إرهابية” مرتبطة بهجوم برلين

أعلنت الشرطة الايطالية اليوم الخميس تفكيك شبكة “إرهابية” في حملة أمنية جديدة شملت العاصمة روما وخمسة مدن أخرى أسفرت عن اعتقال خمسة تونسيين مرتبطين بمنفذ عملية دهس دموية في العاصمة الألمانية برلين في 2016.

وذكرت الشرطة في بيان أن وحدات تابعة (للمكتب المركزي للتحريات العامة والعمليات الخاصة) ومباحث الشرطة أوقفت خمسة اشخاص على صلة بشبكة التونسي أنيس العامري مرتكب عملية الدهس في سوق ببرلين قبل قتله في ميلانو عام 2016.

وذكر البيان أن الموقوفين بناء على أمر قضائي بالحبس التحفظي يواجهون “تهما جنائية تتراوح بين التدريب والقيام بأنشطة ذات أهداف تتعلق بالإرهاب الدولي والانخراط في عصابات إجرامية بغرض تزوير الوثائق وتسهيل الهجرة غير الشرعية” الى ايطاليا.

وأوضح أن أحد الموقوفين التونسيين الخمسة كان مكلفا بتوفير وثائق هوية مزورة لعامري تساعده في فراره من إيطاليا بينما قام الأربعة الآخرون بتوفير وثائق مزورة لنحو 100 من المهاجرين غير الشرعيين لتمكينهم من التنقل الى بلدان أوروبية أخرى.

وأشار البيان إلى أن وحدات مكافحة الارهاب بجانب القبض على المتهمين في العاصمة روما ومدينة لاتينا القريبة ما زالت تقوم في اطار العملية الأمنية بحملة مداهمات وتفتيش في محافظات لاتينا وروما وكازيرتا ونابولي وماتيرا وفيتربو.

من جانبه أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ماركو مينيتي تعقيبا على العملية الأمنية الثالثة خلال ثلاثة أيام أن “التهديد الارهابي ما زال ماثلا وسيصاحبنا لفترة قد تستمر من أربعة الى خمسة أشهر” مضيفا أن العاصمة روما التي تشهد اجراءات أمن مشددة بمناسبة أعياد الفصح تتصدر قائمة أهداف تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش).

يذكر ان التونسي أنيس العامري الذي كان يسعى للجوء في ألمانيا كان قد خطف شاحنة في 19 ديسمبر 2016 وقتل سائقها ثم دهس بها حشدا في سوق لهدايا عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات قبل ان يقتل برصاص الشرطة في مدينة (ميلانو) شمال إيطاليا في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وكانت الشرطة الإيطالية اعتقلت امس الأول الثلاثاء اعتقال مواطن ايطالي من أصل مصري يترأس جمعية دعوية جنوبي البلاد اثر اتهامه بالانضمام الى (داعش) و”الترويج للتنظيم الارهابي” بالإضافة إلى “استخدام وسائط معلوماتية” لهذا الغرض.

كما أعلنت السلطات الايطالية امس الأربعاء اعتقال مواطن ايطالي من أصل مغربي اثر اتهامه كذلك بالانتماء لتنظيم (داعش) وتجنيد متطرفين والدعاية للتنظيم.