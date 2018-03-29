السلطات الامنية بالمغرب تفكك خلية كانت تخطط لأعمال “إرهابية”

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (مخابرات داخلية) التابع لوزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس من إحباط “مخطط ارهابي” كان يستهدف زعزعة أمن المغرب واستقراره.

وقالت الوزارة في بيان ان ذلك تم خلال تفكيك خلية مؤلفة من ثمانية عناصر كانت تنشط بمدينتي (واد زم) و(طنجة) بوسط البلاد وشماليها.

وأضاف البيان أن التحريات أظهرت أن المشتبه فيهم كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ عمليات “إرهابية” على درجة كبيرة من الخطورة تستهدف مواقع حساسة بمدن مغربية تنفيذا لأجندة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وذكر أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وبذل شبه عسكرية علاوة عن معدات إلكترونية ومخطوطات تمجد تنظيم (داعش).