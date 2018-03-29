وزير الخارجية الفرنسي : إيران تزود الحوثيين بالسلاح

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن إيران تزود الحوثيين بالسلاح في اليمن.

جاء ذلك في تصريح لإذاعة “آر تي إل” الفرنسية، اليوم الخميس، حيث أضاف أن هناك مشكلة في اليمن وهي أن العملية السياسية لم تبدأ بعد.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تتعرض لهجمات بشكل منتظم من قبل الحوثيين الذين تزودهم إيران بالأسلحة.

والأحد الماضي، أدان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في بيان صدر عنه، الهجمات الصاروخية التي استهدفت السعودية، والتي شنها الحوثيون في اليمن، وقال إنها تشكل تهديدا لأمن السعودية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد الماضي، اعتراض 7 صواريخ بالسيتية حوثية، ومصرع مقيم مصري بشظايا أحد الصواريخ بعد اعتراضه، فيما أشارت قناة “الإخبارية” السعودية (حكومية) إلى إصابة مصريين اثنين أيضا.

تزامن إطلاق هذه الصواريخ مع الذكرى الثالثة لانطلاق العملية العسكرية في اليمن.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.