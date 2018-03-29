شاهد بالفيديو | الجليد يحتجز غواصة أمريكية في القطب الشمالي

نشرت القوات البحرية الأمريكية فيديو يظهر لحظة تعويم غواصة أمريكية في المحيط المتجمد الشمالي للمشاركة في التدريبات العسكرية، لكن الجليد جعل الارتفاع إلى سطح الماء مهمة شبه مستحيلة.

تابعنا على