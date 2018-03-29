شاهد بالفيديو | الجليد يحتجز غواصة أمريكية في القطب الشمالي

بواسطة / بتاريخ 2018-03-29 في 7:23 م /
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نشرت القوات البحرية الأمريكية فيديو يظهر لحظة تعويم غواصة أمريكية في المحيط المتجمد الشمالي للمشاركة في التدريبات العسكرية، لكن الجليد جعل الارتفاع إلى سطح الماء مهمة شبه مستحيلة.

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