شاهد بالفيديو | الجليد يحتجز غواصة أمريكية في القطب الشمالي
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2018-03-29 في 7:23 م /
نشرت القوات البحرية الأمريكية فيديو يظهر لحظة تعويم غواصة أمريكية في المحيط المتجمد الشمالي للمشاركة في التدريبات العسكرية، لكن الجليد جعل الارتفاع إلى سطح الماء مهمة شبه مستحيلة.
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