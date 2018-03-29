إيقاف رئيس باوك 3 سنوات بسبب واقعة المسدس

قالت لجنة الانضباط في الدوري اليوناني الممتاز اليوم الخميس، إنها حظرت دخول رئيس نادي باوك سالونيكا، إيفان سافيديس، كافة إستادات كرة القدم لمدة 3 سنوات، بعد أن اقتحم الملعب وهو يحمل مسدساً خلال مباراة في الدوري.

وتم خصم 3 نقاط أيضاً من رصيد باوك في الدوري، لتتبدد آماله في إحراز اللقب.

ونزل سافيديس، وهو رجل أعمال مولود في جورجيا، أرض الملعب وهو يحمل مسدساً معلقاً حول خصره، للاحتجاج على عدم احتساب هدف لفريقه خلال مباراة ضد منافسه على اللقب أيك أثينا 11 مارس (آذار) الجاري.

وتم إيقاف المباراة وأدت الواقعة إلى تعليق منافسات الدوري من قبل الحكومة اليونانية، وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إنه يدرس اتخاذ اجراء محتمل ضد اليونان، بسبب تكرار شغب الجماهير والعنف في الإستادات.

ورفعت الحكومة الحظر الثلاثاء، وستستأنف مباريات الدوري مطلع الأسبوع الجديد.

كما تم تغريم سافيديس 100 ألف يورو (123 ألف دولار) وعوقب النادي باقامة 3 مباريات بدون جماهير، إضافة لغرامة إضافية قدرها 63 ألف يورو.

وعوقب مدير باوك الرياضي، لوبوس ميشيل، وهو حكم دولي سابق، بالإيقاف لمدة 90 يوماً وتم تغريمه 15 ألف يورو، بعد نزوله أرض الملعب أيضاً للاحتجاج على الحكم.

واحتسبت لجنة الانضباط أيك أثينا فائزاً بالمباراة، وخصمت نقطتين من باوك في الدوري الموسم المقبل.

وقال باوك إنه سيطعن ضد العقوبات.

وأضاف النادي في بيان: “العقوبة قاسية وتمت تحت ضغط الهجوم الإعلامي على باوك. نستعد لتقديم طعن وسننتظر حكماً بناء على ما حدث بالفعل”.

وحذر “فيفا” اليونان وطالبها باتخاذ إجراءات صارمة أو ستصبح مهددة بالإيقاف.