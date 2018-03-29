دراسة : تجاهل الوجبات الغذائية يجعلك أسمن !

وجدت دراسة جديدة أن تناول وجبات متوازنة ومنتظمة يعد أكثر فعالية في التحكم بالوزن الصحي من اتباع نظام غذائي قد يسبب زيادة الوزن.

وحذرت الدراسة من أن اتباع نظام غذائي وتجاهل الوجبات، يمكن أن يضر الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة أكثر مما يفيدهم، ووجد معدو الدراسة في جامعة هلسنكي، أن تناول وجبات الطعام بانتظام هو أفضل وسيلة لضمان وزن صحي، ويسهّل التحكم في الوزن في وقت لاحق من الحياة.وقام الباحثون، بقيادة الأخصائية الغذائية “Ulla Kärkkäinen”، بجمع بيانات نحو 5 آلاف شاب وشابة، خضعوا لاستبيان يحدد العوامل التي تؤثر على الوزن وتغيره منذ بداية الدراسة عندما كانت أعمارهم حوالي 24 سنة، وبعد 10 سنوات من ذلك، أي عندما بلغوا سن 34 عاما.

وتوصلت الدراسة إلى أن معظم المشاركين اكتسبوا وزنا زائدا خلال السنوات العشر من الدراسة، في حين أن 7.5% من النساء و3.8% من الرجال فقدوا الوزن، وفق ما اوردت قناة “روسيا اليوم”، واكتسب معظم المشاركين وزنا زائدا بمعدل متوسط بلغ 0.9 كيلو غرام في السنة لدى النساء، و1 كيلو غرام في السنة للرجال.

واكتشف فريق البحث أن تناول الطعام غير المنتظم واتباع الحمية الغذائية من أجل إنقاص الوزن، من بين العوامل الأساسية التي أدت لاكتساب وزن زائد على حد سواء، لدى الرجال والنساء.

وازداد خطر إصابة النساء بالسمنة والوزن الزائد بعد إنجاب طفلين أو أكثر، بالإضافة إلى شرب المشروبات السكرية بانتظام، والشعور بعدم الرضا عن الحياة، أما بالنسبة للرجال، فقد كان التدخين عاملا هاما لزيادة الوزن لديهم.

وخلصت الدراسة إلى أن حجر الزاوية في التحكم بالوزن بشكل ناجع هو الامتناع عن اتباع نظام غذائي ومراقبة عادات الأكل لدى كل من النساء والرجال.

وتوضح الدراسة أن الأمر المهم ليس إنقاص الوزن بقدر ما هو ضرورة التركيز على تناول وجبات منتظمة وكافية، تدعم الوظائف الحيوية الطبيعية للجسم، وتساعد على إدارة عادات الأكل وإدارة الوزن على المدى الطويل