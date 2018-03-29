شاومي تكشف عن أول لابتوب مخصص للألعاب باسم Mi Gaming

أعلنت الشركة الصينية شاومي عن لابتوبها الجديد Mi Gaming والذي يعتبر أول جهاز لابتوب مخصص للألعاب تطلقه الشركة.

ويأتي الجهاز مع شاشة بقياس 15.6 بوصة، يرافقها كرت شاشة من نوع Nvidia GTX 1060 graphics. كما يحمل معالج Core i7 الجيل السابع من شركة إنتل، ويحتوي على ذاكرة عشوائية “رام” بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين بحجم 256 جيجابايت، فضلا عن قرص صلب بمساحة 1 تيرابايت.

ويضم لابتوب Mi Gaming عدة مداخل مختلفة، حيث يأتي مع عدد من مداخل USB 3.0، ومدخل USB-C، بالإضافة لمدخل شاشة HDMI، وكذلك مدخل للسماعات والميكروفون.

وقد بدأت الشركة ببيع اللابتوب الجديد في السوق الصيني بسعر 1,430$ تقريبا، لكنها أيضا أطلقت نسخة أخرى بسعر أرخص ومواصفات أقل.

حيث أن النسخة الأخرى تحتوي على كرت شاشة Nvidia GTX 1050 Ti، وذاكرة رام 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين 256 جيجابايت، فيما يتشارك الجهاز مع النسخة الأعلى في باقي المواصفات.