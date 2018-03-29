شاهد بالصور | السوق العائم الملون في أندونيسيا

تعرف أندونيسيا بجزرها الساحرة ومنتجعاتها الشاطئية الخلابة، وأيضا بالأسواق العائمة فوق المياه.

هذه الأسواق الغريبة أحد العلامات المميزة لأندونيسيا، فعلى ظهر مئات القوارب التي تتجمع على شاطئ ما، يتم بيع المنتجات من خضروات وأسماك وفواكه وغيرها من المنتجات.

ورصد موقع “فوتو جريست” المهتم بالتصوير، في مجموعة من الصور المذهلة، بوق لوك بينتان العام في جنوب كالكيمانتان في أندونيسيا، والتي تعطي لمحة حول حياة التجار وقضاء الأوقات على القوارب في انتظار مجيء الزبائن.

في كل يوم يأتي كل تاجر بقاربه الصغير محملا بالبضائع من خضروات وفواكه وأسماك، ويقضي اليوم كاملا عائما، الزبائن أيضا يأتون مجدفين بقواربهم إلى السوق للشراء من التجار.

بعض الصور تظهر التنظيم المذهل للقوارب واصطفاف عشرات القوارب الملونة في صفوف بديعة خلف بعضها، يوضح الموقع أن بعض هذه القوارب تتصل بسلسلة حديدية فيما بينها من اجل ضمان الثبات على الشاطئ.