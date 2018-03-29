موسكو تطرد 60 دبلوماسياً أميركياً وتغلق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرج

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن بلاده ستطرد 60 دبلوماسيا أميركيا وستغلق قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبورغ وذلك ردا على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بحق موسكو في إطار قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وصرح لافروف، في مؤتمر صحافي، أن الإجراءات -التي ستتخذها موسكو “تشمل طرد العدد نفسه من الدبلوماسيين وسحب الترخيص من القنصلية العامة للولايات المتحدة في سان بطرسبرج”.

وكانت الولايات المتحدة طردت ستين دبلوماسيا روسيا وأغلقت القنصلية الروسية في مدينة سياتل تضامنا مع لندن في أزمتها مع موسكو على خلفية محاولة الأخيرة تسميم جاسوس روسي مزدوج.