الطقس اليوم صحو ومغبر أحياناً مع إنخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 31/ 03 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 1 / 04 / 2018

صحو الى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، مع إنخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة تنشط على البحر وتكون محملة بالغبار خاصةً على المناطق الغربية من الدولة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية والداخلية مع إحتمال تشكل الضباب / الضباب الخفيف

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 16 – 26 / 36 كم/ساعة، تصل الى 45 كم/ساعة على البحر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئي ومغبر أحياناً مع انخفاض آخر في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتكون قوية أحياناً على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الداخلية، والبحر مضطرب الى شديد الإضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الى مضطرب في بحر عمان.