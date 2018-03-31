لقطات مذهلة لزوبعة ترابية في المكسيك!

التقط مستخدم “إنستغرام” من مدينة لا فينتا في ولاية تاباسكو المكسيكية فيديو مثيرا للإعجاب يظهر دوامة ترابية من مسافة قريبة، وتعرف هذه الظاهرة أيضا بـ”شيطان الغبار”.

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