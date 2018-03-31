لقطات مذهلة لزوبعة ترابية في المكسيك!

بواسطة / بتاريخ 2018-03-31 في 8:34 ص /
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التقط مستخدم “إنستغرام” من مدينة لا فينتا في ولاية تاباسكو المكسيكية فيديو مثيرا للإعجاب يظهر دوامة ترابية من مسافة قريبة، وتعرف هذه الظاهرة أيضا بـ”شيطان الغبار”.

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