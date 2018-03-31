منع استخدام مركبات تحمل لوحات الإمارات في المملكة المتحدة

أبلغ سفير الإمارات في لندن، سليمان المزروعي، «الإمارات اليوم»، بأنه «تقرر منع استخدام سيارات عليها لوحات أرقام الدولة، على أي مركبة في المملكة المتحدة، في أعقاب الاعتداء على سيارات خليجيين، فيما تم إلزام الطلبة المواطنين في لندن بإرجاع مركباتهم إلى الدولة».

وقال المزروعي إن «الملحقية الشرطية للدولة، في المملكة المتحدة، ارتأت أن من إجراءات السلامة في الظروف الحالية، عدم استخدام سيارات عليها لوحات أرقام إمارات الدولة، تجنباً لجذب الانتباه غير المرغوب فيه»، مضيفاً أنه «تم التعميم على الطلبة بإرجاع سياراتهم، التي تحمل أرقام الدولة».

وأكد أن «سفارة دولة الإمارات تعطي أولوية قصوى، للحفاظ على سلامة المواطنين، الذين يزورون المملكة المتحدة، والمبتعثين الذين يدرسون»، مشدداً على أن «الملحقيات التابعة للسفارة تتابع، باستمرار، أوضاع المبتعثين التابعين لها من نواحي الأداء الأكاديمي والسلوك العام، بما يضمن نجاحهم وسلامتهم، حتى يكونوا سفراء مميّزين لبلدهم».

ولفت إلى أن «السفارة تتابع، عبر الملحقية الشرطية، قضية الاعتداء على الطالب عبدالله الحوسني»، مشيراً إلى أن «شرطة لندن اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المعتدي».