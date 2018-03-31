مطالب لزاكيروني بمنح العناصر الشابة فرصة اللعب أساسياً

طالب رياضيون مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الإيطالي زاكيروني بالعمل جدياً على ضخ أسماء شابة في قائمة الأبيض استعداداً للاستحقاق المقبل كأس آسيا 2019.

وأوضحوا عبر «الرؤية» أن الأسماء الكبيرة لا تُشبع رغبات الجماهير بتحقيق الانتصارات دائماً، ما أدى إلى تراجع نتائج الأبيض أخيراً لا سيما أن بعضها استهلك بكثرة المشاركة في الأندية، ما أفقده قدرة العطاء داخل المستطيل الأخير وأضحى يعتمد على اسمه فقط لا عطائه.

واعتبروا أن تجديد قائمة المنتخب يجب أن يكون بالفعل لا القول، وإتاحة الفرصة للوجوه الشابة التي تتطلع لتقديم نفسها بشكل قوي، وتملك الإمكانات الفنية، ما يعمل على ارتفاع نتائج الأبيض لتواكب الأهداف والطموحات المرسومة لمشاركة المنتخب المقبلة والتي لا تقبل الأعذار.

واعتبر المحلل الرياضي مسعد الحارثي أن كلمة استبعاد غير مناسبة في وصف أي حالة عدم ضم للاعب بعينه ضمن قائمة الأبيض في هذه المراحل الاستكشافية للمدرب زاكيروني قبل الوصول للقائمة النهائية التي يخوض بها نهائيات آسيا 2019 في الإمارات.

وأردف «مدرب المنتخب هو المسؤول الأول عن ضم اللاعب أو الاستغناء المؤقت أو الدائم عن خدماته حسب تفاصيل فنية دقيقة يراها هو وجهازه الفني يجب ألا يقبل فيها أي تدخل من أي شخص مهما كانت سلطته، ولكن عليه اطلاع الشارع الرياضي والتبرير له».

ورأى أما إذا كان إبعاد اللاعب تربوياً وانضباطياً بموجب اللائحة المعتمدة لا ضرورة لتبرير الإجراء أياً كان، وعلى اللاعبين أن يقبلوا بالعقوبة الانضباطية ويمتنعوا تماماً عن الإعلام والتحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن من عاقبهم يريد صلاحهم وليس تحطيمهم.

بدوره، طالب المحلل الفني مبارك الكتبي المدرب زاكيروني بمنح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة، وألا يكون وجودهم مع المنتخب شرفياً من دون مشاركة فعلية، وهذا ما حدث مع بعض العناصر في دولية ملك تايلاند أخيراً، فهناك عدد اللاعبين لم يشاركوا مع الأبيض في المباراتين فما الداعي إذا لاستدعائهم.

وشدد المحلل الرياضي علاء جمال على ضرورة فتح باب الدخول لقائمة المنتخب الوطني لجميع لاعبي دوري الخليج العربي وتحلل زاكيروني من منهجية سلفه بالاعتماد على أسماء محددة يعزز من روح المنافسة ويساعد على ظهور مواهب قوية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل.

وأضاف قائمة المنتخب بأسمائها التقليدية التي أصابها الإرهاق وهي تدافع عن ألوان شعار المنتخب لأعوام طوال، ما أدى إلى تزايد الضغط النفسي والبدني عليهم كانت بالفعل تحتاج إلى هذه الدماء الشابة القوية التي يدفع بها زاكيروني الذي أتاح الفرصة لعدد كبير يُحسب له بالتأكيد.