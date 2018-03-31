تحديث لوحة مفاتيح SwiftKey يتيح مشاركة الموقع بسهولة ومميزات أخرى

قبل أسابيع قليلة من الآن حصلت لوحة مفاتيح SwiftKey والتي تمتكلها مايكروسوفت على تحديث جديد وكبير، والذي أتى معه شريط أدوات جديد يسمح لك كمستخدم للوحة باستدعاء الملصقات والصور المتحركة GIF وحتى الموقع والتقويم وغيرها من الأمور بسرعة كبيرة.

اليوم حصلت اللوحة على تحديث جديد يدعم حصريًا نظام تشغيل أندرويد، وفيه تم توفير ثلاث ميزات جديدة، الأولى إمكانية إدراج عنوان الموقع الخاص بالمستخدم بسرعة لكي يتم مشاركته مع الآخرين، مع الإشارة أن هذه الميزة متاحة فقط في الولايات المتحدة والهند، مع عدم ذكر النية لإطلاقها للجميع.

ومن المميزات الأخرى سهّلت SwiftKey أمر مشاركة أحداث التقويم من اللوحة مباشرة، والميزة الثالثة والأخيرة، يمكنك الآن الضغط مطولًا على تنبؤات الكلمات الثنائية “Double-Word” وحذفها، أخيرًا التحديث متاح على صفحة اللوحة من على متجر قوقل بلاي.