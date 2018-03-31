بارزالي : مواجهة ميلان لا تقل أهمية عن موقعة ريال مدريد

بواسطة / بتاريخ 2018-03-31 في 9:32 ص /
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شدد أندريا بارزالي ، مدافع يوفنتوس الإيطالي ، على أهمية الفوز بالمباراة المهمة مساء اليوم أمام ميلان على ملعب (أليانز ستاديوم) في قمة الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي ، وذلك قبل التركيز على مباراة ريال مدريد في الرابع من أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

 وأكد بارزالي خلال حوار مع الموقع الرسمي للنادي : ” الخطأ الأكبر الذي يمكن أن نرتكبه هو التفكير في مباراة ريال مدريد .. مباراة ميلان مهمة للغاية ، فكلا الفريقين لديهما أهدافا كبيرة والمباراة ستكون صعبة ” .

ويستقبل يوفنتوس ، صاحب الصدارة ، غريمه التقليدي ميلان ، الذي يقبع في المرتبة السادسة ، على ملعب (أليانز ستاديوم) ، قبل أيام من خوض مباراة ذهاب دور الثمانية في ذات الأذنين على نفس الملعب أمام الميرينجي .

وأبرز صاحب الـ36 عاما : ” هاتان المباراتان ستحسمان الكثير من الأشياء ، الفوز بمباراة السبت أمر مهم لنا ، ليس فقط من أجل البطولة المحلية ، ولكن أيضا لدخول مباراة الثلاثاء بمعنويات مرتفعة ” .

وتابع : ” لا مجال للخطأ خلال مواجهتي ميلان والريال ، ولكننا نمتلك الخبرة واعتدنا على خوض مواجهات كبرى خلال فاصل زمني قصير ” .

كما شدد المدافع الدولي على أن البيانكونيري لا يدخل مباراة الريال بهدف الثأر ، بعدما حرمه الفريق الملكي من التتويج باللقب في نسخة العام الماضي ، ولكن من أجل مواصلة المنافسة على تحقيق أهدافه .

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