بارزالي : مواجهة ميلان لا تقل أهمية عن موقعة ريال مدريد
شدد أندريا بارزالي ، مدافع يوفنتوس الإيطالي ، على أهمية الفوز بالمباراة المهمة مساء اليوم أمام ميلان على ملعب (أليانز ستاديوم) في قمة الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي ، وذلك قبل التركيز على مباراة ريال مدريد في الرابع من أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.
ويستقبل يوفنتوس ، صاحب الصدارة ، غريمه التقليدي ميلان ، الذي يقبع في المرتبة السادسة ، على ملعب (أليانز ستاديوم) ، قبل أيام من خوض مباراة ذهاب دور الثمانية في ذات الأذنين على نفس الملعب أمام الميرينجي .
وأبرز صاحب الـ36 عاما : ” هاتان المباراتان ستحسمان الكثير من الأشياء ، الفوز بمباراة السبت أمر مهم لنا ، ليس فقط من أجل البطولة المحلية ، ولكن أيضا لدخول مباراة الثلاثاء بمعنويات مرتفعة ” .
وتابع : ” لا مجال للخطأ خلال مواجهتي ميلان والريال ، ولكننا نمتلك الخبرة واعتدنا على خوض مواجهات كبرى خلال فاصل زمني قصير ” .
كما شدد المدافع الدولي على أن البيانكونيري لا يدخل مباراة الريال بهدف الثأر ، بعدما حرمه الفريق الملكي من التتويج باللقب في نسخة العام الماضي ، ولكن من أجل مواصلة المنافسة على تحقيق أهدافه .