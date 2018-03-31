بارزالي : مواجهة ميلان لا تقل أهمية عن موقعة ريال مدريد

وأكد بارزالي خلال حوار مع الموقع الرسمي للنادي : ” الخطأ الأكبر الذي يمكن أن نرتكبه هو التفكير في مباراة ريال مدريد .. مباراة ميلان مهمة للغاية ، فكلا الفريقين لديهما أهدافا كبيرة والمباراة ستكون صعبة ” .

ويستقبل يوفنتوس ، صاحب الصدارة ، غريمه التقليدي ميلان ، الذي يقبع في المرتبة السادسة ، على ملعب (أليانز ستاديوم) ، قبل أيام من خوض مباراة ذهاب دور الثمانية في ذات الأذنين على نفس الملعب أمام الميرينجي .

وأبرز صاحب الـ36 عاما : ” هاتان المباراتان ستحسمان الكثير من الأشياء ، الفوز بمباراة السبت أمر مهم لنا ، ليس فقط من أجل البطولة المحلية ، ولكن أيضا لدخول مباراة الثلاثاء بمعنويات مرتفعة ” .

وتابع : ” لا مجال للخطأ خلال مواجهتي ميلان والريال ، ولكننا نمتلك الخبرة واعتدنا على خوض مواجهات كبرى خلال فاصل زمني قصير ” .

كما شدد المدافع الدولي على أن البيانكونيري لا يدخل مباراة الريال بهدف الثأر ، بعدما حرمه الفريق الملكي من التتويج باللقب في نسخة العام الماضي ، ولكن من أجل مواصلة المنافسة على تحقيق أهدافه .