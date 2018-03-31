بالصور… أفضل 6 سيارات في العالم

أعلن مؤخرا عن قائمة السيارات الفائزة في حفل “وورلد كار أوف ذا يير” (سيارة العام)، من حيث الفخامة والتصميم والمحافظة على البيئة، وهي منظمة ليست للربح، ومقرها في مدينة تورونتو الكندية.

فيما يلي 6 سيارات اختيرت بإجماع 82 صحفيا من أشهر الصحفيين الذين يكتبون عن السيارات، في الحفل كالأفضل في العالم، مع ضرورة التنويه أنه ليست كلها متاحة للعرض في الأسواق، أو قد تكون متوافرة في مناطق محددة، بحسب موقع “غير باترول”:

سيارة العالم لـ 2018: “فولفو إكس سي 60، 2018”

لا تزال السيارة تنافسية في فئة السيارات الدفع الرباعي، وذلك بفضل تمتعها بأعلى درجات السلامة والمقصورة الواسعة والأداء القوي.

وعندما أعادت “فولفو” تصميم النموذج بالكامل لعام 2018 بصورة أساسية، فإن سيارة “فولفو” ذات الدفع الرباعي الجديدة تحافظ على جميع نقاط القوة الخاصة بسيارة “فولفو إكس سي 60، 2017” السابقة، بما في ذلك مظهرها الجديد، مع إضافة بعض المميزات الفاخرة الجديدة لها، وتحديث بعض الخصائص التي جعلتها مفضلة فى الفئات الأكثر مبيعا.

وسيارة “فولفو إكس سي 60، 2018” سيارة دفع رباعي مدمجة، ذات خمسة مقاعد، وتشمل عجلات قياس 18 بوصة، ومصابيح ليد، وقضبان على السقف، وفتحة سقف بانورامية مزدوجة، والتشغيل عن بعد، التحذير من الاصطدام الأمامي، وتنبيه مراقبة النقط العمياء، والتنبيه الخلفي لحركة المرور، بالإضافة إلى كاميرا خلفية، وأجهزة استشعار.