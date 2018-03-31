بالصور… أفضل 6 سيارات في العالم
أعلن مؤخرا عن قائمة السيارات الفائزة في حفل “وورلد كار أوف ذا يير” (سيارة العام)، من حيث الفخامة والتصميم والمحافظة على البيئة، وهي منظمة ليست للربح، ومقرها في مدينة تورونتو الكندية.
سيارة العالم لـ 2018: “فولفو إكس سي 60، 2018”
لا تزال السيارة تنافسية في فئة السيارات الدفع الرباعي، وذلك بفضل تمتعها بأعلى درجات السلامة والمقصورة الواسعة والأداء القوي.
وعندما أعادت “فولفو” تصميم النموذج بالكامل لعام 2018 بصورة أساسية، فإن سيارة “فولفو” ذات الدفع الرباعي الجديدة تحافظ على جميع نقاط القوة الخاصة بسيارة “فولفو إكس سي 60، 2017” السابقة، بما في ذلك مظهرها الجديد، مع إضافة بعض المميزات الفاخرة الجديدة لها، وتحديث بعض الخصائص التي جعلتها مفضلة فى الفئات الأكثر مبيعا.
سيارة العام ذات الرفاهية لعام 2018: “أودي إي 8، 2018”
ما جعل هذه السيارة تنال هذه الجائزة تحديدا هو ميزة “طيار الزحام الأوتوماتيكي”، والتي تعد أكبر خطوة نحو القيادة الذاتية الكاملة، ولكن يعتقد الصحفي برايان كامبل، أن هذه الميزة لا تتواءم مع شكل السيارة الخارجي الجاد للغاية.
سيارة الأداء العالمي: “بي إم دابليو إم 8، 2018”
لطالما كان طراز “إم 5” في شركة “بي إم دابليو” هو الأبرز في مجال سيارات الصالون، وتتميز وسيارة “بي إم دابليو إم 8 2018” بحصولها على شبك أمامي أسود اللون، وصادم أمامي عريض، يحتوي على فتحات تهوية كبيرة، كما أن السيارة مزودة بغطاء محرك يحتوي على خطوط حادة ليوفر أكبر قدر من الديناميكية الهوائية.
أفضل سيارة ذات أفضل تصميم لعام 2018: “رينج روفر فيلار 2018”
تمتلك هذه السيارة الجديدة تصميما ثوريا، يجمع بين خطوط سيارات “لاند روفر” و”جاكوار” في سيارة واحدة، لتظهر بشكل مستقبلي، وتوفر بساطة وأناقة في نفس الوقت، وتتميز “فيلار” الجديدة بحصولها على مقابض أبواب مخفية داخل التصميم، تظهر للركاب فور اقترابهم من المركبة، كما يتم تخفيض ارتفاع سيارة “فيلار” الجديدة أوتوماتيكيا بمقدار 40 ملليمترا عند الركوب والخروج منها.
أفضل سيارة صديقة للبيئة: “نيسان ليف”
مهما كان موقف أمريكا الرسمي من حالة مناخها، فإن شركة “نيسان” اليابانية أنتجت سيارة “نيسان ليف” الكهربائية، التي تعد واحدة من أفضل السيارات مبيعا في جميع أنحاء العالم، وبدأت نيسان في إنتاجها للمرة الأولى منذ 2010.
أفضل سيارة عملية: “فولكس فاجن بولو 2018”
تعتبر السيارة “بولو” هي واحدة من اقدم السيارات لدى شركة “فولكس فاجن” الألمانية، التي ظهرت لأول مرة في الأسواق في عام 1975، ونالت في حفل جوائز “وورلد كار أوف ذا يير” جائزة فضل سيارة عملية لعام 2018، بسبب سهولة تحركها بداخل المدينة، ولأنها هاتشباك متوافرة بثلاثة أبواب أو خمسة أبواب.