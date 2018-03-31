إغلاق محطة للطاقة النووية في اليابان بعد تسرب بخار

وقف مفاعل نووي مؤقتًا في جنوب غرب اليابان اليوم، بعد اكتشاف حدوث تسرب بخار، حسبما ذكرت الشركة المسؤولة عن تشغيل المفاعل، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعادة تنشيط الوحدة.

وقالت شركة “كيوشو اليكتريك باور” في بيان، إنه لم يحدث تسرب إشعاعي في مفاعل 3 بمحطة جينكاى للطاقة النووية في جزيرة كيوشو منذ رصد التسرب مساء الجمعة.

وأوضحت الشركة “قررنا وقف توليد الكهرباء لإجراء التفتيش، سنواصل تنفيذ كل عملية بعناية، مع إعطاء الأولوية القصوى للسلامة”.

وأعادت الشركة تشغيل المفاعل في 23 مارس للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة أعوام على الرغم من المعارضة المحلية المستمرة.

وكانت مجموعة من السكان المحليين قد رفعت دعاوى قضائية لوقف تشغيل المحطة حتى قبل حدوث الانهيار الثلاثي بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية عام 2011، والذي نجم عن زلزال قوي وموجات مد عاتية (تسونامي) حدثت بعد الزلزال.

وحتى اليوم، هناك أربعة مفاعلات فقط من المفاعلات اليابانية العاملة التي يبلغ عددها 41 مفاعلا تعمل في ظل مخاوف عامة مستمرة من توليد الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما.

يشار إلى أن اليابان كانت تولد نحو 30 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية قبل كارثة 2011.