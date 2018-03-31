افتتاح «الشارع العاشر» بطول 1660 متراً في جزيرة أبوظبي

كشفت دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي – وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين في شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) والجهات ذات العلاقة عن افتتاح طريق المركبات الذي يعد أولى مراحل مشروع تطوير منطقة الزاهية في جزيرة أبوظبي.

وأكدت البلدية أن العمل بدأ بالمشروع في شهر يناير من العام 2017، وتم افتتاح (الشارع العاشر) مارس الحالي والذي يمتد بطول 1660 متراً من أمام مركز أبوظبي التجاري وصولاً إلى شارع الميناء.

ونوهت البلدية أن هذه المرحلة تشكل خطوة مهمة في إنجاز المشروع ككل، حيث يمثل الشارع العاشر نسبة كبيرة من أعمال مشروع تطوير منطقة الزاهية بمجمله.

ويأتي الافتتاح المرحلي للطريق تأكيدا لحرص بلدية مدينة أبوظبي وشركائها على تحقيق تطلعات واحتياجات مستخدمي الطرق والمجتمع، ويعد إنجاز هذه المرحلة من المشروع ثمرة تعاون جميع الجهات، ويعبر عن التزامها بقيمها المؤسسية الهادفة إلى الارتقاء المستمر بمستوى جودة الحياة في المدينة، وتعزيز السمة الحضارية لمدينة أبوظبي، وتنفيذ منظومة المشاريع الهادفة إلى تطوير أركان البنية التحتية.

الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي وشركاءها كانوا قد أطلقوا سابقاً مشروعا شاملا يستهدف تطوير منطقة (الزاهية)، (النادي السياحي سابقا)، حيث يتضمن المشروع تأهيل وتطوير العديد من المرافق والأصول وتحقيق أهداف تتمثل في تحسين التدفق المروري والإنارة وممرات المشاة والارتقاء بمستوى كافة الأصول ومرافق الخدمات.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار خطة أبوظبي الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في مكونات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والحياة لكافة السكان، وتأهيل المرافق بما يتناسب مع النهضة الحضارية والتنموية الشاملة التي تعيشها أبوظبي وضواحيها وتجسيد قيم ومعايير الاستدامة.