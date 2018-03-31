حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، قرار المجلس رقم (2) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

ونصّ القرار على أن يترأس إبراهيم محمد البناي مجلس إدارة النادي، مع تسمية أحمد خليفة عيسى آل ثاني نائبًا لرئيس المجلس الذي سيضم في عضويته كلاً من: جمال محمد العبدولي، ونجيب محمد صالح، وعيسى لطفي علي، وهيفاء سلطان آل علي، وجميلة جمعة أهلي.

وحدّد القرار عمل مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يباشر أعماله وفق نظامه الأساسي، والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي.