شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بإعطاء الأولوية للمشاة في أماكن عبورهم



دعت شرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية قائدي المركبات إلى ضرورة خفض السرعات والالتزام بإعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم.

وكانت مديرية المرور والدوريات قامت بتحرير مخالفات لنحو 1083 مركبة خلال يناير وفبراير الماضيين، لعدم الالتزام بخفض السرعات بالقرب من خطوط عبور المشاة ومنحهم الأفضلية في العبور والوقوف على خطوط المشاة على التقاطعات، كما حررت المديرية نحو 10400 مخالفة للمشاة في الفترة نفسها لعبورهم الخاطئ على الطرق الداخلية والخارجية.

وأكد الرائد عبدالله القبيسي رئيس قسم الضبط المروري في ادارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات تكثيف الجهود لتوفير العبور الآمن للمشاة من خلال مخالفة قائدي المركبات غير الملتزمين بتوفير العبور الآمن للمشاة، والتنسيق مع الشركاء لتحسين شروط السلامة المرورية، للمشاة من خلال إنشاء الجسور والأنفاق، وإغلاق الفجوات في الأسوار على الطرق المختلفة.