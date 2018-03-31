«واتسآب» يوفر طريقة سهلة تُخطر بها أصدقائك برقمك الجديد

لكن التحديث الأخير من “واتسآب” بات يوفر طريقة سهلة وسلسة تخطر بها أصدقائك برقمك الجديد.

ونشر موقع “جادجيتس 360” التقني المتخصص تقريرا حول الخطوات، التي ينبغي على أي شخص أن يتبعها.

وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

ينبغي أن تحصل على تحديث “واتسآب” الجديد، على نظام تشغيل “أندرويد”، أما مستخدمي نظام تشغيل “آي أو إس” على هواتف “آيفون” ونظام تشغيل “ويندوز فون” سيصلهم التحديث قريبا.

انتقل إلى إعدادات “واتسآب”، اختر أيقونة “الحساب”.

ستجد ظهور أيقونة جديدة اسمها “تغيير الرقم”.

اضغط على زر “Next” أو “التالي”، وستجده في الزاوية العلوية اليمني”.

ادخل رقم الهاتف القديم، والرقم الجديد الذي تود تغييره، واضغط على زر “التالي”، مرة أخرى.

اختر خيار إخطار جهات الاتصال الخاصة بك.

ستجد مجموعة من الخيارات، إما إخطار جميع جهات الاتصال الخاصة بك، أو إخطار أصدقائك الذين بينك وبينهم دردشات على “واتسآب” فقط، أو تحدد أناس بعينهم تود أن تخطرهم فقط برقمك الجديد.