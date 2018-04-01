الطقس اليوم غائم جزئياً ومغبر أحياناً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 01/ 04 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 02 / 04 / 2018

غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع إنخفاض اَخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وتكون قوية على البحر، مثيرة للغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 16 – 32 / 40 كم/ساعة على اليابسة، وتكون شمالية غربية / 36 – 45 / 55 كم / ساعة على البحر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئياً إلى صحو بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة في البداية، تصبح خفيفة إلى معتدلة السرعة مع ليل الإثنين، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية والداخلية، والبحر مضطرب الموج في البداية، يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان مع ليل الإثنين.