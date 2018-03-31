“داوبر” منصة تعزز مكانة دبي في ريادة مستقبل النقل البحري

نجحت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل عبر مبادرة دبي10X في تطوير مشروع “داوبر” الابتكاري الجديد، والذي كان بين مجموعة من المشروعات التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ضمن المبادرة على هامش أعمال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي بهدف تحويل ما ستطبقه مدن العالم بعد عشر سنوات إلى واقع يعيشه أفراد المجتمع اليوم في دبي مدينة المستقبل.

ويهدف المشروع التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات ودبي في ريادة حركة النقل البحري، وتأكيد مساهمة دبي بصورة رئيسة في صياغة مستقبل القطاع، بما يتوافق مع إمكاناتها الكبيرة ودورها الحيوي في هذا المجال.

وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مشروع “داوبر” يسهم في استدامة تنافسية دبي في مجال التجارة عبر السفن كمرحلة أولى بتبنيه آليات عمل جديدة تصنع مستقبل هذا القطاع، ويضمن أن تسبق دبي مدن العالم بعشر سنوات في ريادة القطاع البحري.”

وأوضح بن سليم أن “داوبر” منصة ذكية يتم توظيفها في حجز عمليات الشحن البحري للسفن في خور دبي، وهي خدمة لتنظيم العرض والطلب بين التجار والسفن، حيث تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي في توفير محرك تسعير خدمات ديناميكي قائم على طلب التجار والمستخدمين، كما تقدم أيضاً خدمات مساعدة مثل التأمين على البضائع.

وقال سعادته: “لطالما مثَّل لنا فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حافزاً قوياً يدفعنا إلى الابتكار، حيث خرجت مبادرة دبي10X بمنصة عالمية متكاملة لاستشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية وخلق قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية، عبر إطلاق عدد من المشاريع الابتكارية والإبداعية التي ستغير مستقبل العالم“.

ويستفيد مبدئياً من مشروع “داوبر” أكثر من 1500 سفينة في خور دبي، تقوم بنحو 13000 رحلة تجارية سنويًّا، تنقل 2.2 مليون طن من البضائع بقيمة 22 مليون درهم، مع فرص واعدة للاستفادة من تجربة موانئ دبي في التوسع الخارجي، واستنساخ التجربة في الموانئ الصغيرة حول العالم.

“داوبر” هو واحد من 26 مشروعا قدمتهم 24 جهة حكومية في دبي واعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث كانت لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمختصين قد قامت في مرحلة سابقة بدراسة ومراجعة أكثر من 160 فكرة قدمتها 36 جهة ضمن المبادرة في أقل من 365 يوماً.

ويمثل “داوبر” سوقاً تجارياً ضخمة تجمع قادة وملاك السفن مع التجار ممن يبحثون عن وسيلة نقل بحرية لشحن بضائعهم إلى الموانئ القريبة والمتوسطة، ويتيح التطبيق المتوافق مع الأجهزة الذكية إمكانية تحديد مسار السفن، وسعتها والاتصال المباشر لتسجيل عمليات شحن البضائع، والاستعلام عن توافرها وحجزها، وإجراء عمليات السداد إلكترونياً، إضافة إلى وجود نظام تصنيف متبادل يسمح لقادة السفن والتجار بتقييم بعضهم البعض، وتتبع حركة البضائع الخاصة بهم منذ المغادرة وحتى الوصول، بما يمكن دبي من ريادة زمام القطاع البحري.

وحول الفرص التي توفرها منصة “داوبر”، قال سعادة سلطان بن سليم : “وفقًا لبيانات التجارة وأبحاث السوق التي أجريناها حول التجارة البحرية والسفن على وجه التحديد، وجدنا أن هناك فرصة كبيرة ليس فقط في دبي ولكن في موانئ صغيرة في جميع أنحاء العالم، للاستفادة من التطور التقني الحديث الذي يمكننا من إعادة صياغة أدوات وأساليب التجارة البحرية في المستقبل“.

وأوضح سعادته أن السفن تصل إلى دبي وهي فارغة وتمكث لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى عدة أسابيع بحثًا عن شحنة. ومع ذلك، تغادر السفن وهي ممتلئة بنسبة أقل من 60% فقط من سعة حمولتها. كما أنه لا يتم السداد لأصحاب السفن إلا بعد تأكيد تسليم الشحنات، الأمر الذي يؤخر سداد التكاليف من أسبوع إلى شهر عقب تسليم البضائع إلى المستورد.

وتابع قائلا: “تتيح منصة داوبر التحول من التعاملات النقدية إلى الرقمية بشكل فوري. بالإضافة إلى تعزيز حركة التجارة بفتح أسواق جديدة حيث يساعد التوسع من نطاق التجارة بين الشركات إلى التجارة بين الأفراد والعملاء على إيجاد طريقة شحن جديدة بكلفة منخفضة، بالتالي يعمل التطبيق الجديد على زيادة حمولة السفن بنسبة 33%، وتقليل الوقت اللازم لإتمام عملية الشحن عن طريق فتح قناة اتصال جديدة بين التجار وملاك السفن والقائمين عليها، علاوة على ارتفاع حجم الحجوزات الذي ينعكس بدوره في نمو الايرادات”.

وعن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، قال سلطان بن سليم إن تطوير المشروع بدأ في نوفمبر 2017 وتعد شركة دوتك إحدى مقدمي خدمات تقنية المعلومات الذراع التقني للمؤسسة هي الشريك التنفيذي وستكون مسؤولة عن إنشاء التطبيق والسوق الذكي، كما سندخل في شراكة مع رواد السوق في مجالات التقنية والسداد الرقمي والتأمين وبناء العلامة التجارية ووكالة التسويق وخدمة العملاء بهدف الترويج لهذا السوق الذي سيبدأ بالتشغيل التجريبي بحلول منتصف 2018 وسيُطلق رسميًا نهاية 2018.

يُذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية قد استحوذت على 5,4% من إجمالي أحجام المناولة العالمية، حيث جاءت في المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مشغلي الموانئ في العالم في أحجام المناولة، بحسب التقرير العالمي لمشغلي الموانئ للعام 2016، الذي أعدته مؤسسة «دروري» العالمية لاستشارات الشحن البحري.

ووفق بيانات المؤسسة البحثية، نجحت موانئ دبي العالمية في التقدم من الترتيب الرابع في التصنيف السابق إلى الترتيب الثالث في تصنيف 2016، بعد أن حققت المجموعة أعلى نسبة نمو في أحجام مناولة الحاويات بين أكبر خمسة مشغلين للموانئ على مستوى العالم.

دبي10X

تهدف مبادرة ” دبي10X ” التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل إلى تمكين الجهات الحكومية في إمارة دبي من استباق العالم في القطاعات كافة، وجعل دبي مدينة المستقبل من خلال إعادة صياغة وصناعة مفهوم وأساليب عمل الجهات الحكومية واستباق ما ستطبقه مدن العالم بعد عشر سنوات، وتطبيقه اليوم.

وتتعاون الجهات والهيئات الحكومية في تطبيق وتنفيذ المشاريع مع شركات الابتكار والتكنولوجيا والمؤسسات المهنية تماشيا مع توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” لجميع الجهات الحكومية في دبي أن تطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات عند إطلاقه مبادرة “دبي10X” ولأول مرة في الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات في العام الماضي.