بن هزام يستعرض التحضيرات الجارية لنهائي كأس رئيس الدولة

بحث سعادة محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، التحضيرات الجارية حاليا حول تنظيم نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2017 – 2018، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في مقر اتحاد الكرة بأبوظبي، بحضور الجهات المشاركة التنظيم، حيث حضر في الاجتماع كل من، خالد عوض عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، ومبارك سالم الساعدي من وزارة شؤون الرئاسة، وسالم سعيد الكعبي، وسالم علي الشامسي من حرس الرئاسة، والمقدم إبراهيم محمد المناعي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعبد الخالق الخميس مدير أول الانتاج والتشغيل في قناة دبي الرياضية، وممثلي مدينة زايد الرياضية.

ونقل الأمين العام للاتحاد، تحيات وشكر سعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، للجهات المشاركة في تنظيم النهائي الأغلى للكرة الإماراتية، وتمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح في تنظيم رائع لنهائي مميز سيحمل شعار عام زايد 2018، بما يحمله هذا الشعار من معانٍ سامية وأبعاد إنسانية أرتبطت بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.

واستعرض بن هزام خلال الاجتماع، مجموعة من التحضيرات المتعلقة بالتنظيم لنهائي الكأس إبتداء من الفقرات المقترحة لحفل الافتتاح، إضافة إلى الفقرات والفعاليات المصاحبة للمباراة، والخدمات المقدمة للجمهور وضرورة توفير كل ما من شأنه أن يسهم في جذب أكبر عدد ممكن من الجماهير للنهائي الأغلى في الكرة الإماراتية، منوها إلى أن النهائي لهذا الموسم سيسبقه حملة ترويجية وتوسيقية للكأس بالتعاون مع قناة دبي الرياضية الراعي الرسمي للكرة الإماراتية، وبقية الرعاة والمشاركين في التنظيم، إضافة إلى ضرورة تسهيل وتسخير مختلف الإمكانيات التي تساعد على إبراز الحدث بالصورة التي تليق بمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

واطلع الأمين العام، على عرض قدمه ممثلي الجهات المشاركة في الاجتماع استعرضوا من خلاله الإجراءات التي سيتم إتخاذها لضمان التنظيم الأفضل للنهائي، ودعا بن هزام الجميع إلى تضافر وتعاضد الجهود التي تساعد على الترويج الأمثل وإيصال الرسالة الإنسانية لشعار الكأس والمتمثل بعام زايد 2018.

وقدم بن هزام شكره لوزارة شؤون الرئاسة، وحرس الرئاسة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وقناة دبي الرياضية، وإدارة مدينة زايد الرياضية، وكل الشركاء والمساهمين والمنظمين على جهودهم وحرصهم العالي بالتعاون مع اتحاد الكرة كي يظهر النهائي الأغلى للكرة الإماراتية في كل موسم بالصورة والمضمون الذي يرتقي مع الاسم الغالي على قلوب الجميع الذي يحمله الكأس.