رئيس وزراء المجر يتهم جهات بالسعي لإسقاطه

اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أشخاصا بتلقي أموال في محاولة لإسقاط حكومته وتسهيل الهجرة، وأشار إلى أنه يمتلك قائمة باسماء ألفي شخص.

وقال أوربان: “هناك ألفا شخص يتلقون أموالا خلال الحملة الانتخابية لإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تؤيد الهجرة يقبل بها جورج سوروس”…”نعلم بالضبط من هم، نعلم أسماءهم، لحساب من وكيف يعملون بهدف جعل المجر بلد هجرة”.

وأضاف: “تشهد أوروبا اليوم اجتياحا، وإذا سمحنا بحصول ذلك، فإنه بحلول عقد أو عقدين سيتوجه عشرات ملايين الأشخاص إلى أوروبا من إفريقيا والشرق الأوسط”.

وأعلن أوربان، الذي يترشح لولاية ثالثة، أنه سيتخذ إجراءات “معنوية وسياسية وقانونية” بحق خصومه بعد انتخابات الثامن من أبريل القادم.

وتبنى الرئيس المجري، في الأشهر الأخيرة خطابا قوميا متطرفا، مطلقا حملة ضد رجل الأعمال الأمريكي من أصل مجري جورج سوروس، والذي تتهمه بودابست بتسهيل “هجرة جماعية” إلى الاتحاد الأوروبي، لكن سوروس الذي يمول منظمات حقوقية عدة في البلاد رفض هذه الاتهامات.