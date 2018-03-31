جوجل تعلن إغلاق خدمتها لاختصار الروابط

شهدت السنوات الماضية موجة كبيرة من خدمات اختصار الروابط حتى أن قوقل أطلقت خدمة خاصة بها عام 2009 وقررت الآن إغلاقها لاستبدالها بحل آخر يقدم إمكانيات أوسع من مجرد دعم صفحات الويب.

بدءاً من 13 ابريل المقبل فإن قوقل ستستبدل خدمة اختصار الروابط goo.gl بخدمة روابط Firebase الديناميكية FDL بحيث يمكن إنشاء روابط تؤدي إلى ليس فقط صفحات الويب – كما تفعل الخدمة السابقة – بل حتى صفحات وأماكن معينة ضمن تطبيقات الهواتف الذكية سواء أندرويد أو iOS

واعتباراً من التاريخ المذكور لن يتمكن المستخدمين من إنشاء روابط مختصرة جديدة، لكنهم سيتمكنون من إدارة الروابط السابقة عبر نفس الموقع حتى العام المقبل حيث يتم إلغاء عمل الروابط المختصرة بتاريخ 30 مارس 2019.

إن كنت تبحث عن بديل لخدمة قوقل فننصحك إما بخدمة bit.ly أو خدمة ow.ly الشهيرتين.