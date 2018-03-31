مصر تنشئ منطقة حرة في “نويبع” في إطار خطة لتنمية سيناء

اعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر اليوم السبت انشاء منطقة حرة في مدينة (نويبع) بمحافظة (جنوب سيناء) في اطار خطة “متكاملة” لتنمية شبه جزيرة سيناء الواقعة شمال شرقي البلاد.

وقالت نصر في بيان ان مجلس الوزراء المصري وافق على انشاء منطقة حرة في (نويبع) ليصل عدد المناطق الحرة في الدولة الى 11 منطقة بعد ان توقف انشاء تلك المناطق في مصر منذ عام 2005.

واكدت حرص الحكومة المصرية على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج الى نمو اقتصادي ومنها شبه جزيرة سيناء وصعيد مصر مشيرة الى أن انشاء مناطق حرة بهما “يساعد على توفير فرص العمل واحداث تنمية شاملة”.

وأضافت ان المناطق الحرة في البلاد تساهم بنسبة 24 بالمئة من اجمالي الصادرات المصرية فيما يصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها الى نحو مليون فرصة عمل.

وقالت نصر ان انشاء المنطقة الحرة في (نويبع) يأتي في اطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية.

وأشارت في هذا السياق الى توقيع اتفاق (الصندوق المصري السعودي) لانشاء صندوق استثماري يساهم في ضخ استثمارات باجمالي 16 مليار دولار “مناصفة” بين الجانبين.

وذكرت أن انشاء المنطقة يأتي في اطار توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “للاسراع ببرامج التنمية في سيناء والربط بالمشروعات الكبرى من طرق وأنفاق” موضحة ان الاستثمار واحداث التنمية “يساعدان في القضاء على الإرهاب”.

وأشارت الى أنه وفقا لقانون الاستثمار فان المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون حيث يحصل المستثمرون بها على اعفاء ضريبي بنسبة 50 بالمئة لمدة ثلاثة أعوام يمكن لمجلس الوزراء ان يجددها لمدة ثانية.

واوضحت نصر ان انشاء المنطقة الحرة تم بناء على حوار مجتمعي بين أهالي سيناء مؤكدة ان الهدف منها هو توفير فرص العمل وتحقيق التنمية وخدمة برامج التنمية التي تشمل الرعاية الصحية في اطار تفعيل قانون جديد للاستثمار.