شاهد بالصور | “حاملو اللافا” .. العاملون في البراكين المشتعلة بأندونيسيا

في الوقت الذي يتصاعد الدخان الكثيف فوق جبل إيجين في بالي بأندونيسيا، من البركان المشتعل فوق قمته، يعمل عشرات العمال لنقل اللافا المنصهرة من موقع البركان.

ورصد المصور جولناز خان لشبكة “ناشيونال جيوجرافيك” في بعض الصور المذهلة العمل المرهق لهؤلاء العمال الذي يتنقلون مثل النمل في موقع البركان النشط الخطر من أجل جلب اللافا والحصول على المعادن التي تخرج منها بالإضافة إلى إعادة تشكيلها في تماثيل لبيعها كهدايا.

توضح “ناشيونال جيوجرافيك” أن المواد الضارة التي تتسرب من أحشاء البركان النشط في شرق جافا بأندونيسيا، هي خطيرة على البشر إذ أنها تعمي العيوم وتحرق الرئتين وتفسد الجلد، ولكن بالنسبة لكثير من الأشخاص في المنطقة هي مصدر الرزق والعمل، والحصول على مواد الكبريت والمعادن الأخرى الموجودة بها.

تبين الشبكة أن هذا البركان ينبض من داخل مناجم الكبريت، وكلما أخرج البركان لافا جديدة، يجري عمال المناجم إلى المكان لحمل هذا الكبريت والمعادن الأخرى والاستفادة منها.

ومع الوقت تحول هؤلاء العمال إلى مصدر للسياحة في المنطقة، إذ يأتي الكثير من السياح حول العالم لمشاهدة هؤلاء العمال.

يتابع الموقع بالقول أنه كل يوم يصعد العمال لمسافة 9 آلاف قدم فوق الجبل في الظلام، ثم ينزلون داخل فوهة البركان بمسافة 3 آلاف قدم عبر شبكة من التعاريج الداخلية، من أجل جمع الكبريت المنصهر داخل البركان، ثم يتم حملها للخارج للتبريد ونقلها لأماكن أخرى، موضحة أن كل رحلة خطرة من هذه الرحلات تمكنهم من جني 5 دولارات.