بطه تهاجم مواطنا بعد تهديده لها
بواسطة اليوم السابع / بتاريخ 2018-04-01 في 8:19 ص /
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لبطه تهاجم مواطن قام بتهديدها.
حيث يظهر الفيديو، مواطن يحذر بطه يهددها على انها تفهم ما يقول، ولكنه يفاجأ بمهاجمة البط له.
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