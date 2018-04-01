بطه تهاجم مواطنا بعد تهديده لها

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لبطه تهاجم مواطن قام بتهديدها.

حيث يظهر الفيديو، مواطن يحذر بطه يهددها على انها تفهم ما يقول، ولكنه يفاجأ بمهاجمة البط له.

تابعنا على