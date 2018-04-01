بطه تهاجم مواطنا بعد تهديده لها

بواسطة / بتاريخ 2018-04-01 في 8:19 ص /
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لبطه تهاجم مواطن قام بتهديدها.

حيث يظهر الفيديو، مواطن يحذر بطه يهددها على انها تفهم ما يقول، ولكنه يفاجأ بمهاجمة البط له.

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