آخر تحديث لنظام macOS يأتي بدعم كروت الشاشة الخارجية

أصبح المطورون وعشاق الألعاب من مستخدمي أجهزة الواقع الافتراضي على موعد مع إضافة مهمة لأجهزة ماك مع التحديث الأخير للنظام.

حيث أن شركة آبل وفرت في تحديثها الأخير 10.13.4 إمكانية إضافة معالج رسومات خارجي للجهاز، مما يُمكِن المستخدمين من الحصول على أكبر كفاءة في العمل. وكل ما يتوجب على المستخدم فعله هو شراء المعالج الجديد ووصله بالجهاز عبر مدخل USB، ثم إكمال اعدادات الضبط.

وبالإضافة للميزة السابقة، فإن الشركة طورت إضافة جديدة تُسمى “دردشة العمل” والتي توفر للمستخدمين تبادل الرسائل عبر سطح المكتب. كما أنها تمنحهم إمكانية الاتفاق حول عمليات البيع والشراء والدفع عبر الرسائل، وهذا يأتي بشكل شبيه لتطبيق ويشات الصيني، والذي قامتا تويتر وفيسبوك بمحاكاته في تطبيقاتها مؤخرا.

وبالإضافة لذلك، فإن التحديث الأخير لنظام تشغيل ماك حسنَّ من طريقة تعبئة البيانات المحفوظة تلقائيا من خلال اختيار المستخدم للحقل الفارغ وتحديده قبل أن يتم ملء الفراغات.